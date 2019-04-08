Будапешт, 8 апреля, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Венгрии вызвало украинского посла в Будапеште Любовь Непол. Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, поводом для этого стал отказ во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену.

Флаг Венгрии

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Политик намеревался принять участие в праздновании 30-й годовщины со дня основания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде. Однако пересечь венгерско-украинскую границу пограничники ему не разрешили. Спустя почти час ему объявили о запрете въезда в страну до 2020 года. Причём никакого объяснения причин подобных действий не последовало.

Венгерский МИД назвал действия украинских пограничников «неприемлемыми».

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Как пояснил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, запрет на въезд на Украину лидеру ДСВР Хунору Келемену вынесен по указанию правоохранительных органов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года МИД Украины объявил персоной нон грата консула Венгрии в закарпатском городе Берегово Матяша Силади. Дипломату было предписано покинуть страну в течение 72 часов.

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