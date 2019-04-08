Якутск, 8 апреля, 2019, 07:51 — ИА Регнум. Известная в Якутии журналистка Виктория Габышева, на которую жаловалась в правоохранительные органы за шантаж мэр Якутска Сардана Авксентьева, опубликовала информацию о выводе средств из «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК). Возможность изымать из компании крупные суммы, по мнению Габышевой, появилась благодаря завышенным тарифам на газ для населения республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ЯТЭК в свою очередь якобы передала в правоохранительные органы заявление о том, что Виктория Габышева вымогала у компании 20 млн рублей. Информацию об этом опубликовало ИА SakhaTime.

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«Компания создала фейковое строительное управление с липовыми договорами и липовыми же актами приёмки. На бумаге строились якобы нужные объекты, для чего из компании изымались суммы, каждый месяц разные в зависимости от денежной необходимости хозяев ЯТЭК. Суммы варьировались от семи до нескольких сот миллионов ежемесячно, что выливалось в плюс-минус полтора миллиарда в год, а уже эти миллиарды закладывались в тарифы для населения. Чужое воровство тяжким бременем ложилось на плечи более 400 тысяч якутян — потребителей газа», — заявила в своём блоге Виктория Габышева, сообщив, что получила эту информацию от депутата Госсобрания республики, одного из бывших руководителей ЯТЭК Александра Смирнова.

По словам журналистки, депутат якобы был предупреждён, что МВД получило денежные средства за возбуждение в отношении него уголовного дела и за бездействие по поводу нарушений, допущенных в ЯТЭК. По словам Виктории Габышевой, с Александром Смирновым у неё была заключена договорённость: если его жизни и свободе будет что-то угрожать, то переданные им журналистке материалы о допущенных нарушениях будут распространены.

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«Чтобы с лёгкой подачи Авксентьевой все коррупционеры, деяния которых я когда-либо помогла разоблачить, пользуясь случаем, не начали обвинять меня в шантаже, я, в свою очередь, подаю заявление на ЯТЭК за клевету и требую выложить в свободном доступе аудио нашего разговора, где я «вымогаю» у руководителей 20 миллионов. Если в отношении меня и депутата Александра Смирнова, как и в отношении членов наших семей, будут проявлены какие-либо действия со стороны ЯТЭК и МВД, угрожающие нашим жизням и свободам, пусть, по крайней мере, все знают заказчика», — написала Виктория Габышева.

Она также сообщила, что искала встреч с министром внутренних дел Якутии, чтобы защитить Смирнова от возможного уголовного преследования и дать понять, что им известно, почему блокируются заявления в отношении ЯТЭК, но глава МВД республики от встреч уклонился.

«Тогда я пошла в ЯТЭК. Разговор с исполняющим обязанности гендиректора компании Алексеевым и начальником службы безопасности касался только законных оснований Смирнова. Был показан ролик. Отдав контактный телефон, по которому со Смирновым можно связаться, я сказала, что считаю свою миссию выполненной. На другой день мне несколько раз звонил начальник службы безопасности ЯТЭК с предложением продать ролик. «Это большие деньги», — уговаривал он», — написала также в своём блоге Виктория Габышева.

МВД региона опровергает информацию о том, что министр внутренних дел Якутии Владимир Прокопенко отказался принять Викторию Габышеву. По версии ведомства, она была уведомлена, что может подойти на личный приём к министру в соответствии с графиком приёма граждан, размещённым на ведомственном сайте.

«Однако журналист данной возможностью не воспользовалась. Запросов также не поступило в пресс-службу МВД Якутии. Кроме того, в органах внутренних дел от Габышевой заявлений о происшествиях или иной информации не зарегистрировано», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее глава Якутска Сардана Авксентьева обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту информационного шантажа, которому, по её словам, подверглась. По словам мэра, известный журналист Якутии Виктория Габышева требовала у мэра отозвать иск горадминистрации к одному из работающих в Якутске застройщиков, в случае успешного исхода она получила бы за свои услуги 7 млн рублей. Сама журналист заявила, что своими действиями просто боролась за возможность для многодетной семьи жить в принадлежащем доме площадью 456 квадратных метров.

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