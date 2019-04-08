Чита, 8 апреля, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Раняя весна способствовала пробуждению клещей в Забайкальском крае. По данным регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день в медицинские организации уже обратились 23 пострадавших от этих опасных насекомых — переносчиков серьёзных заболеваний. Это на 34,8% (15 человек) больше, чем в 2018 году.

JerzyGorecki Клещ

«Серопрофилактика проведена 14 пострадавшим или 66,7% от числа подлежащих. Вместе с тем, больных с подозрением на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом, клещевым риккетсиозом пока не зарегистрировано», — пояснили медики.

По их словам, укусы клещей зарегистрированы в Чите, а также Акшинском, Агинском, Борзинском, Дульдургинском, Забайкальском, Красночикойском, Кыринском, Могочинском, Приаргунском, Тунгокоченском районах.

Напомним, в эпидемический сезон 2017 года в Забайкалье было зарегистрировано 30 человек, заболевших клещевым вирусным энцефалитом.