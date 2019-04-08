Москва, 8 апреля, 2019, 07:27 — ИА Регнум. В Москве в депо имени И.В. Русакова начали поступать трамваи нового поколения «Витязь-Москва». До конца 2019 году поступит более 70 новых трамваев, сообщается на портале мэра столицы.

Tassadar Московский трамвай

В настоящее время пассажиров перевозит 250 трамваев нового поколения «Витязь-Москв». Новые трамваи с бесшумным ходом запустили в столице в 2017 году. За это время они перевезли 95 млн пассажиров.

Всего в столице работает свыше 800 трамваев. Ежедневно ими пользуются 315 тыс. пассажиров. К 2024 году городской трамвайный парк будет полностью состоять из новых составов.

Читайте также: Первый беспилотный трамвай начнут тестировать в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в депо им. Баумана проводятся испытания первого в России беспилотного трамвая. В систему управления входят 20 видеокамер и до 10 радаров.

Подробнее: Власти Москвы планируют запустить беспилотные трамваи, автобусы и поезда