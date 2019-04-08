Луганск, 8 апреля, 2019, 07:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки боевики ВСУ девять раз обстреляли территорию ЛНР, заявили 8 апреля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Mil.gov.ua ВСУ ведут обстрел

Под огнём оказались позиции народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Желобок, Золотое-5, Калиново, Пришиб и Фрунзе.

В направлении Желобка украинские силовики выпустили пять мин калибра 120 мм и 18 мин калибра 82 мм. Они также обстреляли населённый пункт из РПГ и стрелкового оружия.

По Золотому-5 со стороны Золотого-4 было выпущено две мины калибра 82 мм и четыре гранаты СПГ.

По Калиново ВСУ выпустили 16 мин калибра 120 мм, 18 мин калибра 82 мм, а также применили гранатомёты РПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Населённый пункт Пришиб подвергся обстрелу со стороны посёлка Крымское. Украинские силовики выпустили три мины калибра 82 мм и семь мин калибра 82 мм.

В район посёлка Фрунзе прилетело 15 мин калибра 82 мм.

В результате обстрелов жертв и разрушений не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ выпустили по территории ЛНР 160 единиц боеприпасов, из которых 55 имели калибр более 100 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан заявил, что с начала 2019 года в Донбассе из-за боевых действий погибли 20 человек. Ещё 16 человек скончались по естественным причинам в районе пунктов пропуска между Донбассом и Украиной.

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