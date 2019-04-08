Сана, 8 апреля, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, нанесла удары по жилым кварталам столицы Йемена, города Сана, в результате чего погибли 11 мирных граждан, сообщает 8 апреля Al Jazeera.

Voice of America После авиаудара. Йемен

Среди погибших были в том числе и дети. 39 человек получили ранения различной степени тяжести, в настоящее время они доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь.

По неподтвержденным данным, приводимым местными медицинскими службами, число погибших достигло 13 человек, включая семерых детей, а пострадавших — свыше 100 человек.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Несмотря на то, что враждующие стороны предприняли ряд шагов для деэскалации насилия, военные столкновения по-прежнему происходят.