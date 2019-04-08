Симферополь, 8 апреля, 2019, 07:29 — ИА Регнум. В день 75-летия начала Крымской наступательной операции Минобороны России обнародовало уникальный архив, посвященный сражениям за города Крымского полуострова, сообщает пресс-служба ведомства.

Советская самоходка в освобождённом Симферополе

«Опубликованные материалы охватывают весь период войны и наглядно показывают насколько кровопролитными были сражения за города Крыма, как детально просчитывался каждый ход командования советских войск и сколь огромное значение имел контроль над полуостровом для гитлеровских войск», — говорится в сообщении.

Из доклада генерал-майора береговой службы Владимира Вильшанского можно узнать о героическом подвиге 8-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Также в документах содержится информация о героической обороне Аджимушкайских каменоломен в мае 1942 года.

Большая часть опубликованных материалов посвящена ходу Крымской наступательной операции.

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