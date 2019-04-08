Париж, 8 апреля, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Над Советом Европы навис риск выхода России из его состава. При этом выход Великобритании из ЕС и возможный выход России из Совета Европы (СЕ) могут стать для Европы настоящим «потрясением». Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, сообщает Financial Times.

Adrian Grycuk Зал заседаний Совета Европы

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«Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit (слово образовано по аналогии с Brexit — выходом Великобритании из состава Евросоюза). Но это может скоро произойти», — предупредил Ягланд.

По его словам, выход РФ из СЕ будет настолько же «серьёзным событием», как и Brexit. При этом единственным способом разрешить ситуацию является возвращение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметил генсек.

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Совет Европы рискует стать «советом половины Европы»: о выходе России из СЕ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в ноябре 2018 года, глава СЕ Турбьёрн Ягланд уже заявлял, что выход России из Совета Европы уже в ближайшее время — действительно реально существующая угроза. При этом Ягланд отметил, что последствия Ruxit приведут «к ухудшению ситуации с правами человека в России и Европе».

Кроме того, по его словам, Старый свет получит «новую разделительную черту, напоминающую о той, что существовала до падения Берлинской стены», а «это очень плохо как для Европы», так и для граждан РФ.

Добавим, что в январе 2018 года Госдума РФ приняла заявление о ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Депутаты всех фракций поддержали решение не возвращаться в ПАСЕ: не участвовать в организации и не направлять взносы.