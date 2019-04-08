Возможный выход России из СЕ станет потрясением для Европы — Ягланд
Париж, 8 апреля, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Над Советом Европы навис риск выхода России из его состава. При этом выход Великобритании из ЕС и возможный выход России из Совета Европы (СЕ) могут стать для Европы настоящим «потрясением». Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, сообщает Financial Times.
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«Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit (слово образовано по аналогии с Brexit — выходом Великобритании из состава Евросоюза). Но это может скоро произойти», — предупредил Ягланд.
По его словам, выход РФ из СЕ будет настолько же «серьёзным событием», как и Brexit. При этом единственным способом разрешить ситуацию является возвращение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметил генсек.
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Совет Европы рискует стать «советом половины Европы»: о выходе России из СЕ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в ноябре 2018 года, глава СЕ Турбьёрн Ягланд уже заявлял, что выход России из Совета Европы уже в ближайшее время — действительно реально существующая угроза. При этом Ягланд отметил, что последствия Ruxit приведут «к ухудшению ситуации с правами человека в России и Европе».
Кроме того, по его словам, Старый свет получит «новую разделительную черту, напоминающую о той, что существовала до падения Берлинской стены», а «это очень плохо как для Европы», так и для граждан РФ.
Добавим, что в январе 2018 года Госдума РФ приняла заявление о ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Депутаты всех фракций поддержали решение не возвращаться в ПАСЕ: не участвовать в организации и не направлять взносы.