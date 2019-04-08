Владивосток, 8 апреля, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Массовый туризм в арктической зоне России на данный момент невозможен из-за слишком дорогой доставки людей в регион, считает министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. По его мнению, ещё не скоро будет налажено такое направление, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Арктический туризм

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«Это очень эксклюзивный и дорогостоящий туризм, позволить себе который могут немногие. Слишком дорого обходится доставка людей на архипелаг Земля Франца-Иосифа и другие территории российской арктической зоны. Массового туризма, я думаю, мы здесь не получим по крайней мере еще очень долго», — цитирует Дмитрия Кобылкина «Российская газета».

По словам министра, в России ведётся разработка круизных кораблей ледокольного класса Arc7. В качестве альтернативы он предложил поездку до Ямала самолётом:

«Уникальная земля, территория коренных хранителей Арктики — малочисленных народов Севера. Это не экстремально, как в северных морях, но это магия, которая запомнится на всю жизнь».

Также Кобылкин отметил, что перспективы развития авиасообщения с Арктикой пока неясны. На этой территории находится множество национальных парков, где не рекомендуется строить взлётно-посадочные полосы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Санкт-Петербурге открывается V Международный арктический форум, который определит приоритеты развития этого региона до 2030 года.

Президент РФ Владимир Путин выступит на форуме 9 апреля.

Арктические субъекты страны нацелены на презентацию своих возможностей. Так, Якутия планирует представить проект строительства Жатайской судоверфи, направленной на развитие арктического судоходства. Проект будет реализован полностью за средства федерального бюджета, поэтому инвесторов Якутия уже не ищет. Однако заинтересована в кадрах.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий порядок захода туристических судов в порты регионов, входящих в Арктическую зону и порты Дальнего Востока. Речь идет о десятках судов, турпоток будет измеряться сотнями и тысячами туристов. В перечне уже значатся 228 портов и пунктов.