Москва, 8 апреля, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Шоумен и стилист Сергей Зверев опубликовал в Instagram видеокадры, на которых с высоты 800 метров видны границы вырубленного участка в заповеднике Туколонь, заснятые квадрокоптером в Иркутской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео в instagram Сергея Зверева Вырубленный участок тайги в в заповеднике Туколонь

«Не черные лесорубы губят тайгу и не китайцы, а коррумпированные насквозь чиновники! Все делают ровно столько, сколько мы им позволяем! И очень выгодная позиция валить на них», — отмечает Сергей Зверев.

Тема варварской рубки леса и строительства завода по откачке воды на Байкале поднимается им не впервые ещё и потому, что шоумен является уроженцем села Култук Слюдянского района Иркутской области. Видео, которое посмотрели уже почти восемь тысяч пользователей, поддержано сотнями положительных отзывов.

Зверев сожалеет, что на записанную совместно с Иосифом Кобзоном песню «Мир создан для любви» не успели снять клип, и советует полюбоваться «лысой тайгой Сибири».

https://www.instagram.com/p/Bv31q_0nBSv/

Напомним, заказник Туколонь входит в зону атмосферного влияния Байкальской природной территории, является уникальным местом обитания северных оленей, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц — серого журавля, черного аиста, клоктуна.

Громкий скандал участием чиновников Иркутской области случился в июне 2018 года. Вместо того чтобы охранять особо ценный лес и уникальную природу, чиновники из министерства лесного комплекса Иркутской области, филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Иркутской области» и ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» позволили вырубить 116 гектаров сплошным способом под видом санитарных (оздоровительных) рубок.

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«В Иркутской области случилась настоящая беда. Идёт варварская вырубка лесов, санкционированная областной властью. На министра лесного комплекса Сергея Шеверду заведено уголовное дело, его заместитель Алексей Туги находится под арестом. Но даже страх уголовного преследования чиновников не останавливает. Лес по-прежнему рубят в заказниках, по берегам нерестовых рек, а министр даже не уволен и не лишён доверия губернатора», — сказано в набирающей обороты петиции против незаконной вырубки леса в Иркутской области.

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В марте 2019 года участники выездного заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, проведённого в Иркутской области, пришли к выводу, что масштабные вырубки леса за редчайшими исключениями являются результатом деятельности не «черных лесорубов», а официальных лесопользователей, заготавливающих древесину в соответствии с действующим федеральным лесным законодательством.