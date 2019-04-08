Москва, 8 апреля, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 5 апреля завершились ростом. Покупатели прошли психологический уровень 70 долларов за баррель. Цены на нефть перешли к росту на торгах на новостях об эскалации военного конфликта в Ливии. Цена повышалась до $70,76, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что за прошедшую неделю в США общее число буровых установок выросло на 19 единиц, из них +15 единиц — нефтяные буровые установки.

Сегодня, 8 апреля, На торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $70,66 (0,40%). Цель на 8 апреля — $71,25, на 17 апреля — $74. К закрытию дня цена может снизиться до $70 в рамках коррекции. Это обычная коррекция без смены бычьего тренда.

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