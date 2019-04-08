Томск, 8 апреля, 2019, 06:42 — ИА Регнум. Томская область приняла участие в акции «Молодёжки ОНФ» #СохранимЛес, которая проходила 7 апреля по всей России. Как сообщили ИА REGNUM организаторы, в Томске работали три площадки. В общей сложности удалось собрать 219 кг макулатуры.

Команда «Молодёжки ОНФ» Томской области Акция #СохранимЛес прошла в Томске

Люди участвовали в акции не только по отдельности, но и целыми командами. Самый большой объём сданной командой макулатуры составил 58 кг.

Возраст участников в Томске — от пяти до 58 лет. В акции приняли участие детские сады Томска, Молодежный парламент Томской области и другие организации.

«Акция призывает людей обратить внимание на важность раздельного сбора мусора и его сортировки. Самое простое, что может сделать человек, чтобы позаботиться о природе, это сдать макулатуру. Вся макулатура была отдана мусоропереробатывающей компании на безвозмездной основе. Пока сложно сказать, как часто данная акция будет проводиться, но то, что она должна повториться в нашем городе, не вызывает сомнений», — рассказали томские организаторы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всероссийская акция #СохранимЛес прошла 7 апреля в регионах России. По данным «Молодёжки ОНФ», всего было собрано 114,9 тонны макулатуры — это 1914 деревьев. В акции приняли участие более 12 695 человек из 76 регионов России.