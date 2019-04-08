Москва, 8 апреля, 2019, 06:22 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко и его семья лично занимались поставками оружия ополченцам на Донбассе, о чём есть документальные свидетельства, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

"Но еще больше я хотел бы порекомендовать вам ознакомиться с текстами господина Безлера. Еще больше сделал Порошенко. Безлер всё время просит, чтобы его вызывали, и он предъявил документы по поводу того, как Порошенко продавал ему оружие. «Почему же меня не вызывают? Я хочу рассказать про бартер мясо в обмен на оружие»… Подумайте и пошевелите мозгами, чтобы понять, что господин Порошенко и его семья делают это не в первый раз, и не торговля кондитерскими изделиями есть главное, а другое…» — заявил эксперт.

В эфире ток-шоу украинские эксперты попытались обвинить Кургиняна в том, что он якобы занимался поставками оружия на Донбасс, почему-то посчитав, что это каким-то образом сможет его дискредитировать. Кургинян объяснил, что был бы рад это делать, будь у него возможности, а вот у российского гражданского общества они были, и оно помогло ополченцам в ДНР и ЛНР.

Напомним также, что один из командиров ополчения Донбасса Игорь Безлер неоднократно сообщал, как и по каким каналам Порошенко продавал ему в Горловку оружие, на что есть документальные свидетельства в виде актов, которые были надлежащим образом заполнены.