Казань, 8 апреля, 2019, 05:53 — ИА Регнум. В Казани на начало апреля 2019 года относительно декабря 2018 года стоимость автомобильного топлива выросла в пределах от 0,3% до 0,6% в зависимости от марки. А на дизельное топливо Татарстанстат отметил снижение цен — на 1,7%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Топливо

На 1 апреля 2019 года за литр дизельного топлива в столице Татарии просили 44,05 рубля против 44,83 рубля в декабре 2018 года, и снижение составило, таким образом, 1,7%. На бензины всех марок, наоборот, отмечался рост цен. Больше всего подорожал АИ-98 — с 49,6 до 49,89 рубля за литр (на 0,6%). Далее шёл АИ-92, за который к началу апреля 2019 года уже в среднем просили 40,58 рубля против 40,47 рубля. Рост составил 0,3%.

Стала дороже автомобилистам обходиться и заправка бензином марки АИ-95% — на 0,2%, цены с декабря 2018 года к апрелю 2019 года выросли с 43,06 до 43,15 рубля за литр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нефтяные компании России согласились на предложение правительства РФ о продлении соглашения по стабилизации рынка топлива. Его действие планируется продлить до июля 2019 года. Об этом этом стало известно после отраслевого совещания.

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