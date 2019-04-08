Москва, 8 апреля, 2019, 05:52 — ИА Регнум. Автомобиль скорой помощи сбил пешехода в центре Москвы. Сообщение об этом опубликовано 8 апреля в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО онлайн | МСК» в социальной сети «ВКонтакте».

Вадим Кондратьев Скорая помощь

Из слов очевидцев следует, что пострадавшего сначала поместили в сбившую его машину. Позже пешехода госпитализировали на запасном автомобиле скорой помощи. Наезд был совершен на Крымском мосту, у съезда на Ленинский проспект.

«Медики пытаются откачать, но, кажется, безрезультатно», — говорится в сообщении.

Водитель совершил наезд на человека, который переходил проезжую часть в неположенном месте, уточняет «Москва 24» со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

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