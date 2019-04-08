Москва, 8 апреля, 2019, 05:45 — ИА Регнум. Заявив о том, что Украина должна вступить в НАТО и продолжить интеграцию в Евросоюз, кандидат в президенты Украины комик Владимир Зеленский фактически расписался в том, что он облегченная версия Петра Порошенко, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина У президентского дворца

"Мы никогда не допустим, чтобы определенного типа установки стояли в Харькове или где-нибудь. Вот это забудьте. Этого не будет, потому что этого не будет никогда. В этом смысле, когда Зеленский говорит: «Вступаем!» — он теряет всякое различие с Порошенко… Такой Порошенко «лайт», возникает вопрос, а на хрена нужен «лайт»? Лучше Порошенко!» — заявил политолог, отметив, что именно так будет мыслить избиратель.

Напомним, что соперник Порошенко по второму туру президентских выборов на Украине, который состоится 21 апреля, Владимир Зеленский заявил, что он выступает «за НАТО» и поддерживает курс на вступление Украины в этот военный блок, а ключевая задача его как политика в этом вопросе — убедить каждого украинца в этой необходимости, особенно на юго-востоке страны.