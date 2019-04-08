Якутск, 8 апреля, 2019, 05:37 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая отстранена от своей должности на период расследования уголовного дела. С неё взята подписка о невыезде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Yakut.er.ru Людмила Вербицкая

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Как пишет ЯСИА, решение о временном отстранении от должности замглавы минздрава республики принял Якутский городской суд. Оно может быть обжаловано. В качестве меры пресечения для Людмилы Вербицкой избрана подписка о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, сама Людмила Вербицкая считает, что возбужденное в отношении неё уголовное дело строится на обвинительном документе, сформированном без каких-либо оснований и улик.

«Это даже не мои функциональные обязанности. Обыски проведены на пустом месте, даже без понимания, что я за это направление не отвечаю, и если пояснить, то закуп питания, приобретение для больниц осуществляют сами руководители, главные врачи. Ну то есть логики абсолютно никакой нет», — сказала замглавы минздрава Якутии.

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Напомним, обыски в её кабинете и нескольких медучреждениях республики прошли 4 апреля. По информации МВД РФ, поводом для них стало уголовное дело, возбуждённое по части 1 статьи 286 УК РФ. По версии следствия, сотрудник минздрава превысила свои полномочия, повлияв на результат определения поставщика услуг в госзакупках.