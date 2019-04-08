Вашингтон, 8 апреля, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара должна немедленно прекратить наступление на Триполи. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, опубликованном пресс-службой госдепартамента.

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Помпео подчеркнул глубокую встревоженность Вашингтона боевыми действиями под Триполи. США выступают против наступления сил Халифы Хафтара на ливийскую столицу и настоятельно призывают к немедленному прекращению штурма.

Госсекретарь добавил, что ливийский конфликт не имеет военного решения. Единственный способ объединить страну — найти решение политическое.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале наступления на Триполи Хафтар объявил 4 апреля. Позже, 7 апреля, ЛНА приступила к воздушной части операции.

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