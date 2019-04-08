Вашингтон, 8 апреля, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Министр внутренней безопасности (МВБ) США Кирстен Нильсен ушла в отставку. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter президент США Дональд Трамп.

U.S. Immigration and Customs Enforcement Кирстен Нильсен

Американский лидер поблагодарил Нильсен за службу. Он сообщил, что временно исполнять обязанности главы МВБ будет начальник службы иммиграционного и таможенного контроля Кевин Макэлинэн.

Трамп выразил уверенность, что Макэлинэн отлично справится с новыми обязанностями.

Причины кадрового решения глава США не указал. Однако портал Axios связывает уход Нильсен с проблемой миграции. Отмечается, что Трамп был недоволен отсутствием у министра четкой позиции, в частности, в отношении возведения стены на южной границе и депортации нелегальных мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Нильсен заявила о переходе ситуации на южной границе США от кризиса к практически общесистемному краху. Объекты находятся на пиковой мощности, а ресурсы исчерпаны, подчеркнула она.

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