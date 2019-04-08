Пекин, 8 апреля, 2019, 04:48 — ИА Регнум. Снимки жительницы Китая Сунь Ици на фоне российского внедорожника Lada 4×4 опубликованы в одном из разделов популярного в стране автомобильного портала Auto. News18a. Рубрика предназначена для размещения фотографий читателей и весьма популярна.

Игоревич Автомобиль «Нива» успешно преодолевает бездорожье

Чаще всего модели выбирают для фотосессий популярные китайские автомобили, например, Geely или Wey, или мощные и дорогие зарубежные модели. Однако Сунь Ици воспользовалась предложением своего знакомого и выбрала «Ниву».

Отмечается, что автомобиль 1977 года выпуска прошел небольшой тюнинг. Девушка отметила, что модель весьма удобна для бездорожья, а качество его подвески и конструкции рамы остаются непревзойденными более 40 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зарегистрировано более 1 млн внедорожников «Нива» (модель Lada 4×4). Больше всего их в Краснодарском крае, Башкирии и Подмосковье.

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