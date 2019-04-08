Украина «между Европой и РФ», Армения ответит на угрозу войны: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Украинские боевики продолжают нарушать режим перемирия в ДНР;
- Под воздушный удар попал аэродром близ Триполи;
- Отката Украины «под имперскую Россию» боится Порошенко;
- Пашинян: «На угрозу войны мы ответим миром или принуждением к миру»;
- Роструд раскритиковали за слова о причинах безработицы.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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