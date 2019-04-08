Южно-Сахалинск, 8 апреля, 2019, 04:35 — ИА Регнум. Эксперты производителя онлайн-касс «Эвотор» посчитали во сколько обходится приготовление порции борща в домашних условиях и в общепите. Самый дорогой борщ оказался на Сахалине, самый дешёвый — в Пензе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борщ

Читайте также: Диетологи рассказали о полезных и опасных супах

Аналитики компании использовали данные с более чем 150 тысяч смарт-терминалов «Эвотор» в магазинах, ресторанах, кафе и столовых во всех городах России. На борщ брали: 500 гр. говядины, 250 гр. капусты, три картофелины, две свёклы, морковь, луковицу, столовую ложку томатной пасты и растительного масла, пару зубчиков чеснока, 15 гр. сметаны.

«Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешёвый — жители Пензы. Тарелка борща объемом 300 миллилитров в Сахалинской области стоит 45 рублей, в Пензенской области — 19,5 рублей. Москвичам тарелка борща со сметаной обходится в 31,2 рубля, для жителя Санкт-Петербурга — 25,3 рубля, в среднем по России — 25 рублей», — подсчитали эксперты.

В кафе, столовых в Москве тарелка борща в среднем стоит 84 рубля, в Петербурге — 68 рублей, а в среднем по России — 67 рублей. При этом самый дешёвый борщ в общепите подают в Кировской области — 40 рублей, а самый дорогой — в Калининградской области — 92,5 рубля за порцию.

Читайте также:Неправильное питание — причина каждой пятой смерти в мире

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля, в Международный день супа диетологи рассказали о пользе супов. Так, по их мнению овощной вегетарианский суп является наиболее полезным, к солянке и грибному супу стоит относиться с осторожностью.