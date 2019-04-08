РФ «отказалась» от Эстонии, на Украине озвучили итоги выборов: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Китай продемонстрировал новую лазерную пушку;
- Истребитель F-16 в Нидерландах подстрелил сам себя;
- ЦИК Украины объявил результаты выборов президента;
- В России объяснили шутку немецкого канала о «вторжении» в Эстонию;
- СКР проверяет покушение на Пулковскую обсерваторию.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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