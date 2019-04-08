Лондон, 8 апреля, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Британский подданный Чарльз Роули, пострадавший от отравления в Эймсбери, попросил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Это подтвердил представитель российской дипмиссии в Великобритании, передает НТВ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

О своём желании Роули рассказал во время встречи с российским послом Александром Яковенко в Лондоне. Британец пояснил, что уже встречался с главой британского правительства Терезой Мэй и пытался разобраться в произошедшем, однако разговор его не удовлетворил.

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Намерение встретиться с президентом Путиным вызвано желанием Роули понять, что с ним произошло, пояснили в российском посольстве. Ранее о пожелании Роули сообщили британские издания.

Как сообщало ИА REGNUM, после встречи с Роули Яковенко рассказал, что британец очень мало знает о произошедшем с ним в Эймсбери и об инциденте в Солсбери с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Так, Роули неизвестно о расследовании инцидента в Эймсбери и о том, чем его лечили после якобы отравления ядом «Новичок». Каких-либо претензий к России у Роули нет, добавил посол.