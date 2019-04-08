Саратов, 8 апреля, 2019, 04:06 — ИА Регнум. В Саратовской области на выкуп для музея двух списанных самолётов в бюджете средств не нашлось, поэтому активистам — ветеранам закрывшегося в 2012 году Саратовского авиазавода — предложено самостоятельно разрешить эту проблему. Собственник, АО «Саратовские авиалинии», на просьбу о безвозмездной передаче списанного Як-42 для музея в Парке Победы на Соколовой горе запросил за него 1,2 млн рублей, уточнив, что в первой декаде апреля воздушное судно планируется сдать на металлолом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ветеран Саратовского авиазавода Александр Бернадский.

Pavel Adzhigildaev Самолёт Як-42

«В конце 2018 года мы обратились в правительство Саратовской области и Саратовскую областную думу с просьбой помочь решить вопрос с руководством ОАО «Саратовские авиалинии» по передаче в Музей в Парке Победы на Соколовой горе списанных самолетов Як-42 и Ан-24 для увековечивания Памяти о САЗе и ОАО «Саравиа», — отметил Бернадский, уточнив, что на днях он получил ответ министерства культуры области, куда было «спущено» обращение из областной думы.

В ответе за подписью министра культуры области Татьяны Гараниной говорится, что ведомство отправило письмо собственнику — АО «Саратовские авиалинии» с просьбой рассмотреть возможность передачи самолётов Музею боевой и трудовой славы на безвозмездной основе с условием оплаты работ по монтажу, демонтажу и доставке техники на территорию Парка Победы за счёт принимающей стороны.

Министр уточнила, что в своём ответе АО «Саратовские авиалинии» сообщили, что помимо вышеперечисленных затрат, принимающей стороне необходимо заплатить 1,2 млн рублей за сам самолёт. Гаранина отметила, что в госпрограмме «Культура Саратовской области» такой суммы на приобретение музейных ценностей нет.

«К сожалению, внебюджетные источники финансирования оплаты воздушного судна министерством культуры области не определены. АО «Саратовские авиалинии» в рабочем порядке проинформировали, что в первой декаде апреля воздушное судно будет сдано в металлолом», — резюмируется в ответе.

Александр Бернадский уточнил, что так как времени осталось мало, ветераны «написали письмо председателю Совета директоров АО «Саравиа», чтобы он в память о САЗе и ОАО «Саравиа» изыскал возможность безвозмездной передаче самолета Як-42 в музей».

"Письмо отправили на электронную почту АО «Саравиа». Однако дни уходят, надежда тает. Больше такой возможности по увековечиванию памяти САЗа и ОАО «Саравиа» может не быть», — уточнил ветеран.

В своём обращении главе «Саравиа» ветераны уничтоженного в 2012 году авиазавода, славного своими знаменитыми «ястребками», напомнили, что судьбы завода и авиапредприятия всегда были тесно переплетены.

«С конца 1960-х годов, в течение более 40 лет Саратовский авиационный завод производил и обслуживал пассажирские самолёты Як-40 и Як-42, а Саратовское АП (АО «Саратовские авиалинии») успешно эксплуатировало эти самолёты, перевезя на них миллионы пассажиров по СССР, России, миру, — говорится в обращении ветеранов на имя главы совета директоров «Саравиа» Аркадия Евстафьева. — Так получилось, что в Саратове не сохранилось памятников о совместной трудовой деятельности Саратовского авиационного завода и Саратовского АП (ОАО «Саратовские авиалинии»). Этим памятником мог бы стать самолёт Як-42. Во многих областях России есть авиационные музеи, в которых почётные места среди экспонатов занимают наши саратовские самолёты Як-40 и Як-42. К сожалению, в музее Саратовской области таких экспонатов нет».

Авторы обращения, в числе которых, помимо ветеранов САЗ, есть и заслуженные лётчики-испытатели России, уточнили, что 1,2 млн рублей для того, чтобы заплатить за выкуп самолёта, у них, к сожалению, нет, как нет их и в бюджете области.

«Мы, ветераны Саратовского авиационного завода, с радостью бы заплатили указанную суммы за наш Як-42. Однако у нас тоже нет финансовых возможностей, чтобы оперативно в первой декаде апреля 2019 г. выкупить самолет Як-42 — Память о нашем великом Саратовском авиационном заводе и не менее великом Саратовском АП (АО «Саратовские авиалинии»)», — резюмируется в письме.

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Напомним, ветераны САЗ на сегодня также ведут активную борьбу за возвращение на родную саратовскую землю именного истребителя Як-3, на котором в годы Великой Отечественной войны служил генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Борис Еремин.

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