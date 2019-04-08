Якутск, 8 апреля, 2019, 03:44 — ИА Регнум. Компания ООО «МедФуд», деятельность которой в министерстве здравоохранения Якутии назвали причиной обысков в кабинете замглавы ведомства Людмилы Вербицкой, опровергло эту информацию. Претензий со стороны правоохранительных органов в адрес компании не предъявлялось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в её пресс-службе.

Minzdrav.sakha.gov.ru Заседание Коллегии Минздрава Якутии

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"МедФуд» направил в минздрав республики официальный запрос, требуя разъяснить действия представителей ведомства и опровергнуть распространённую информацию. Опубликованные минздравом сведения в компани называют ложными и порочащими её деловую репутацию.

«Обращаем внимание, что ООО «МедФуд» осуществляет свою деятельность на основании требований соответствющего гражданского законодательства и строго в его рамках. Одновременно сообщаем, что компания ООО «МедФуд» не осуществляет производство и реализацию вышеупомянутых ланч-боксов для нужд медицинских учреждения Якутии», — пояснили в осуществлявшей поставки питания в больницы фирме.

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В компании также указывают, что ею не был выигран конкурс, о котором идёт речь: «Победителем является ПК «Якутское потребительское общество», которое использует в своей деятельности указанные ланч-боксы».

Как сообщало ИА REGNUM, по версии минздрава Якутии, представители правоохранительных органов изымали документы и цифровые носители из кабинета сотрудника ведомства в связи с тем, что они могут иметь значение для уголовного дела, касающегося деятельности ООО «Мед-Фуд».

"Министерство здравоохранения Якутии оказывает повсеместное содействие следственным органам для проведения полного и объективного расследования. В интересах следствия давать какую-либо информацию или оценку деятельности ООО «Мед-Фуд» преждевременно», — также говорилось в распространённом ведомством официальном сообщении.

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