Лондон, 8 апреля, 2019, 03:38 — ИА Регнум. Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери. Соответствующий комментарий опубликован в микроблоге дипмиссии в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отравление по-английски

Газета поместила на обложку снимок Яковенко и Роули и сопроводила статью заголовком «Ваша страна убила мою девушку?», подразумевая возможную причастность России к отравлению Роули и его подруги Дон Стерджесс сильнодействующим веществом.

«Цель встречи была другой, вопросы — тоже», — подчеркнули российские дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол Яковенко принял в своей резиденции Чарльза Роули и его брата Мэттью. Британцы хотят разобраться в произошедшем в Эймсбери в июле 2018 года и почти не имеют сведений от своих властей, при этом никаких претензий к России у них нет, рассказал Яковенко.

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