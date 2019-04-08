Киев, 8 апреля, 2019, 03:18 — ИА Регнум. Украинский ракетный комплекс «Нептун» якобы способен поразить цели в Севастопольской бухте, что заставляет «нервничать» российских военных. Об этом заявил советник президента Украины Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков в беседе с блогером Владимиром Бучко.

Mil.gov.ua Пуск украинской ракеты

По словам Бирюкова, ракета может преодолеть почти 300 км и достичь бухты в Севастополе. При этом снаряд способен «стелиться» вдоль морской поверхности в пяти метрах от неё и ударить в корабль, рассказал он в интервью, опубликованном на канале блогера в YouTube.

«Россияне нервничают» из-за ракеты «Нептун», так как всё время надеялись, что Украина окажется failed state — несостоявшимся государством, утверждает он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Нептун». Он рассказал также, что российские военные якобы препятствовали запуску посредством систем радиоэлектронной борьбы.