Страсбург, Франция, 8 апреля, 2019, 03:03 — ИА Регнум. Возможный выход России из Совета Европы (СЕ) может стать для европейских стран настоящим потрясением наряду с «разводом» с Великобританией. Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд, передает Норвежское телеграфное бюро.

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Ягланд предположил, что многие не могут представить последствий для Европы от одновременного Brexit и Ruxit — выхода Великобритании из Евросоюза и России — из Совета Европы. Генсек организации указал на сопоставимый масштаб таких событий.

Он добавил, что над СЕ нависла угроза выхода России. Многое зависит от выборов нового генсека в июне. Если российская сторона не сможет участвовать в процедуре, то задумается, нужно ли ей членство в СЕ, полагает Ягланд.

Генсек высказался за возвращение российской делегации права голоса в Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). Однако, полагает он, это должно произойти при выполнении Россией ряда требований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал провокацией утверждения о том, что Москва твердо намерена покинуть Совет Европы.

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