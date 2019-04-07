Казань, 8 апреля, 2019, 02:34 — ИА Регнум. В Татарии в рамках всероссийской акции #Сохраним лес было собрано 615 кг макулатуры. Участие в акции, по которой республика заняла 44 место, приняли 83 человека, сообщили ИА REGNUM организаторы марафона.

Wutsje Макулатура

На территории Татарии работало четыре точки сбора вторсырья, все они располагались в Казани. Активисты вели приём бумажного мусора в колледже Казанского инновационного университета, институте управления «ТИСБИ», казанского автотранспортного техникума им. А.П. Обыденнова и в Казанском федеральном университете.

Из 76 регионов — участников Татария заняла 44 место. В акции приняли участие 83 человека, которыми собрано 615 кг мусора. Лидером среди них стала глава студенческого совета из Казанского инновационного университета, сдавшая около 45 кг, и команда студентов Казанского автотранспортного техникума, которые принесли около 50 кг макулатуры.

«В Казани мы собрали полтонны макулатуры. В Елабуге наша команда «Молодежки ОНФ» была создана только недавно. Им удалось собрать около 120 кг макулатуры», — сообщил координатор акции #СохранимЛес Никита Казаков, отметивший, что в столице республики преимущественно в акции участвовали студенты, потому как пункты сбора работали в учебных заведениях.

В целом по стране в день акции было собрано 114,9 тонны макулатуры, что соответствует 1914 деревьям. Число участников составило свыше 12 695 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в российских регионах прошла экоакция #СохранимЛес, которую провела команда «Молодёжка ОНФ». В городах-участниках были созданы специальные пункты, где принимали картон, газеты и использованную бумагу. Сдать вторсырье мог каждый желающий. Собранный бумажный мусор активисты планируют передать региональным операторам для последующей его переработки.