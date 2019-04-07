Воронеж, 8 апреля, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Житель Воронежской области более двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей в месяц, которую ему начисляла дочь — сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Следователи полагают, что начальница одного из районных управлений ПФР пользовалась программно-техническим комплексом по назначению и выплате пенсий, чтобы незаконно обеспечить своего отца завышенной пенсией. Женщина также подделывала сведения о начислении выплат.

Ущерб от мошеннической схемы превысил 3,5 млн рублей. В отношении сотрудницы ПФР возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронежской области пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой похищали деньги у водителей и владельцев грузового транспорта, предлагая им купить фиктивное разрешение на провоз крупных грузов. Ущерб от действий мошенников составил не менее 5 млн рублей.

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