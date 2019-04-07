Москва, 8 апреля, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Личная неустроенность и поиск виноватых вынудили певца-эмигранта Профессора Лебединского призвать Россию «кланяться в ноги» Украине. Так объяснил заявление Лебединского продюсер Иосиф Пригожин, передает РЕН ТВ.

Yv3010 Иосиф Пригожин

«Сидит и гавкает в Америке. Он будто внутри процесса находится, советы громкие дает. Это кто такой?» — задался вопросом Пригожин.

Алексей Лебединский всего лишь известен песней «Я убью тебя, лодочник». У него нет оснований рассказывать, кто и что должен делать, сказал продюсер.

Пригожин добавил, что разговор о чьих-либо возможных извинениях — весьма глубокий. Речь идет о политике, а в ней нужно «разбираться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певец Алексей Профессор Лебединский заявил, что России стоит «попросить прощения у Украины» и «поклониться в ноги». Певец Юрий Лоза назвал Лебединского «отставным музыкантом» и напомнил, что тот давно «схильнул» в США.

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