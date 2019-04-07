Москва, 8 апреля, 2019, 02:00 — ИА Регнум. Мнение певца Профессора Лебединского о том, что Россия должна покаяться перед Украиной, не достойно большого внимания. Так прокомментировал слова музыканта его коллега, певец Юрий Лоза, передает RT.

Qypchak Украинский флаг

Лоза напомнил, что Алексей Лебединский «схильнул уже несколько лет назад» и живет в США. Он заявил, что не стоит каждого «отставного музыканта», живущего за границей, спрашивать о том, что он думает о России.

«Да и что он другое может думать, находясь в Америке», — полагает Лоза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги». По его мнению, Киев также должен получить от российской стороны компенсацию.