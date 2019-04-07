Триполи, 8 апреля, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Авиация ливийского правительства национального согласия (ПНС) атаковала аэродром к юго-западу от Триполи. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на источники.

U.S. Air Force Бомбардировка

Под ударом оказался аэродром военной базы Эль-Ватыя. Позднее генерал-майор Ливийской национальной армии (ЛНА) Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что боевые позиции армии пытался атаковать самолет «Аль-Вефак».

О последствиях воздушной атаки не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи. Ливийская столица находится под контролем так называемого правительства национального согласия во главе с премьер-министром Фаизом Мустафой аль-Сараджем. Утром 7 апреля военная авиация ЛНА нанесла по позициям противника воздушные удары.

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