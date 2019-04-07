Москва, 8 апреля, 2019, 01:19 — ИА Регнум. Двое подданных Великобритании, которых задержали в Москве, предположительно, с наркотиками, освобождены под подписку о невыезде. Об этом сообщают «Вести».

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что иностранцы находились в отделении полиции около трех часов. Согласно данным обязательствам, они не могут выехать из России и обязаны явиться для дачи показаний.

В Росгвардии подтвердили, что в районе Чистых прудов был задержан 36-летний европеец. На мужчину обратил внимание патруль вневедомственной охраны, при задержании иностранец пытался избавиться от свертка с запрещенным веществом. Второй британец, вероятно, проходит как свидетель.

Как сообщало ИА REGNUM, двух британских подданных задержали в центре Москвы 7 апреля. Имевшееся у них вещество отправили на экспертизу.