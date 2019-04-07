Ереван, 8 апреля, 2019, 01:04 — ИА Регнум. На угрозу войны Армения ответит миром, а в случае необходимости — принуждением к миру. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на XII внеочередном съезде Союза добровольцев «Еркрапа»

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Пашинян подчеркнул, что нельзя постоянно угрожать соседней стране, соседнему народу: «Я хочу особо подчеркнуть тот факт, что любой, кто выступает с угрозами в адрес противоположного народа, косвенно выступает также против собственного народа. Это очень важный нюанс, и я хочу, чтобы мы все зафиксировали, что правительство Армении не угрожает какому-либо народу не потому, что боится какого-либо народа или какого-либо правительства, а потому, что мы в первую очередь не можем поддаться искушению угрожать нашему народу. С народами угрозами не разговаривают».

По его словам, с армянской стороной не следует разговаривать на языке угроз и не следует угрожать войной: «На угрозу войны страна ответит миром, а в случае необходимости — принуждением к миру».

По словам главы армянского правительства, армянская сторона готова работать во имя мира и предлагает формулу, которая полностью приемлема для международного сообщества: любое решение карабахского конфликта, любой вариант урегулирования должен быть приемлем для народов Армении, Карабаха и Азербайджана.

По его словам, невозможно говорить о разрешении конфликта до тех пор, пока не найдено такое решение.

В своей речи глава правительства также отметил, что установление мира и безопасности в регионе не может быть задачей одной или двух из трех сторон карабахского конфликта.

«Это общая ответственность и обязанность, которую делят все три стороны конфликта», — сказал он, отметив, что этот вопрос был поднят в Вене на его встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшейся 29-го марта.

Он также прокомментировал заявления о том, что Армения настаивала на изменении формата переговоров.

«Правительство Армении никогда не ставило вопрос изменения формата переговоров, оно говорило о восстановлении формата. То, что переговоры должны проходить в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ, мы никогда не ставили под сомнение. Но этот формат с самого первого дня существования включал участие Арцаха (Нагорного Карабаха — прим. ИА REGNUM ) в переговорном процессе», — сказал премьер.

По его словам, Нагорный Карабах всегда был вовлечен в переговорный процесс, даже после 1998 года, когда президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян имели мандат на ведение переговоров.

Пашинян утверждает, что следующая проблема, которая была поднята в Вене — это вопрос интерпретации и значения Мадридских принципов.

«В Вене четкий ответ на этот вопрос я не получил. Лишь после получения такого ответа мы заявим, насколько приемлемы для нас эти принципы», — сказал премьер.