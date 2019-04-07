Ставангер, Норвегия, 8 апреля, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Житель Норвегии Эспен Хатлеског прошел по канату, натянутому в скалах Кьёраг в южной части страны. Спортсмен находился на высоте 1 км над землей, видео об этом опубликовано на его странице в Instagram.

Louveteau Люсе-фьорд

«Просто случайно прогулялся по стропе в скалах Кьёраг, 1000 м над Люсе-фьордом», — написал Хатлеског.

Судя по записи, экстремал не использовал страховку. Видео было снято при помощи беспилотного летательного аппарата.

https://www.instagram.com/p/BvwU7K_D_oE/

Люсе-фьорд — один из наиболее популярных среди туристов объектов в Норвегии неподалеку от Ставангера. Над фьордом возвышается плато Кьёраг (около 1100 м) со знаменитым камнем-горошиной — булыжником под названием Кьёрагболтон, который завис над пропастью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее француз Ален Робер, известный как «человек-паук», покорил 230-метровый небоскреб Salesforce Tower в Лондоне. Спортсмен знаменит тем, что забирается на высотные здания без страховки в разных странах мира.

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