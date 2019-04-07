Хартум, 8 апреля, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Отключение электроэнергии произошло по всему Судану. Об этом сообщает Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

О блэкауте объявило 7 апреля министерство водных ресурсов, ирригации и электрификации этой восточно-африканской страны. Отмечается, что специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Подробности чрезвычайной ситуации не приводятся. Население Судана составляет около 40 млн человек.

Электричество полностью отключено в Судане пятый раз с начала 2018 года. Ранее такие случаи происходили в январе и феврале 2018 года, затем год спустя — в январе и феврале 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабное отключение электричества произошло в Судане 10 января, во время телевизионного обращения президента страны Омара аль-Башира.

Напомним, Судан переживает экономический и политический кризис. Так, с декабря 2018 года в стране проходят акции протеста против правительства, вызванные высокими ценами на хлеб.

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