Киев, 7 апреля, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Украина должна сохранить курс на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс. Об этом сообщил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью на телеканале «Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, Украина «давным-давно» выбрала данный курс, поэтому никто не собирается его менять.

Зеленский также добавил, что лично он выступает за интеграцию страны в НАТО.

«Я за НАТО», — сказал кандидат в президенты Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля.

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