Бангкок, 7 апреля, 2019, 23:36 — ИА Регнум. Военно-морские учения Guardian Sea, на которых военно-морские силы Таиланда и США будут отрабатываться ведение боя с подлодками, стартовали в Андаманском море 7 апреля. Об этом передает Bangkok Post со ссылкой на свои источники.

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«Королевский ВМФ Таиланда и ВМС США в воскресенье приступили к ежегодным совместным военно-морским учениям Guardian Sea в Андаманском море», — передает вещатель.

Отмечается, что в учениях будут задействованы ракетный фрегат HTMS Taksin (Таиланд), танкер-заправщик USNS Guadalupe (США), фрегат HTMS Bhumibol Adulyadej (Таиланд), атомная подводная лодка (США), а также противолодочные вертолеты Таиланда.

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