Киев, 7 апреля, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, проходящие в «нормандском формате» (Россия, Германия, Украина и Франция), будут возобновлены в ближайшее время. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент страны Петр Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Будет срочно восстановлена деятельность нормандского формата, — заявил Порошенко. — Нам есть, что делать».

Действующий президент Украины добавил, что «куда и как двигаться» знает он и его команда.

Как передавало ИА REGNUM, 29 марта глава Украины Петр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в «нормандском формате» сразу после президентских выборов-2019 в стране.

Читайте также: Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате