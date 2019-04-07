Киев, 7 апреля, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Представители Киева могут вести переговоры с РФ по Донбассу в присутствии представителей Запада. Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, выразивший готовность к переговорам с главой РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.

Зеленский также добавил, что Украина не намерена жертвовать «территориями и людьми», а минский формат нужно реформировать.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве. Новые украинские власти направили нацбатальоны и ВСУ против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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