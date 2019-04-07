Анкара, 7 апреля, 2019, 21:53 — ИА Регнум. Рост напряженности в Ливии, где идут ожесточенные бои между силами Правительства национального согласия и генерала Халифы Хафтара, вызывает крайнюю обеспокоенность. Об этом, как передает Anadolu Ajans, говорится в заявлении МИД Турции.

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«Опасная эскалация ситуации в Ливии … вызывает крайнюю обеспокоенность», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции добавили, что для разрядки напряженности сторонам конфликта нужно предпринять все необходимые шаги.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля генерал Халиф Хафтар отдал приказ вооруженным формированиям Ливийской национальной армии (ЛНА) начать наступление на Триполи. По его словам, военным ЛНА необходимо освободить город от «террористов».

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