Псков, 7 апреля, 2019, 21:33 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 7 апреля, в результате ДТП на проспекте Энтузиастов погибла 6-летняя девочка. Как сообщает Псковское агентство информации, авария с участием мотоцикла произошла около 16:40 на нерегулируемом пешеходном переходе.

Мотоцикл

Девочка переходила дорогу вместе с родителями. От полученных травм ребёнок скончался в больнице. Мотоциклист также был доставлен в больницу и сейчас находится в реанимации.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, по данным псковского регионального управления МВД, каждое четвертое ДТП на дорогах региона происходит с участием пешеходов. В 2018 году в результате дорожных аварий в Псковской области погибли 122 человека, 1,4 тыс. человек получили ранения.