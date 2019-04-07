Калуга, 7 апреля, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Калужские судебные приставы выдворили за пределы региона и России 20 нелегальных мигрантов. Об этом 7 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Оформление документов на выезд из страны.

По её словам, функции по исполнению судебных решений об административном выдворении иностранных граждан Служба судебных приставов получила в 2012 году. Такая мера применяется к лицам, которые незаконно находятся в стране. Зачастую эти граждане осуществляют трудовую деятельность в обход российского законодательства, работая, к примеру, на стройках.

Так, 15 граждан Узбекистана, три гражданина Таджикистана, а также граждане Молдавии и Киргизии незаконно находились на территории Калужской области. Эти мигранты были задержаны в ходе рейда сотрудниками правоохранительных органов. Суд признал их виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Всем нелегалам было назначено наказание в виде штрафа с последующим административным выдворением за пределы страны.

В отделе судебных приставов по Московскому округу города Калуги УФССП России по Калужской области были возбуждены исполнительные производства об административном выдворении. После оформления всех необходимых документов судебные приставы на специализированных автомобилях препроводили 20 нелегалов до пункта пропуска через государственную границу в один из аэропортов Москвы, откуда те улетели на Родину.

Судебные решения о выдворении иностранных граждан были исполнены в установленные сроки и в соответствии с действующим законодательством. Отныне въезд на территорию Российской Федерации данным лицам будет закрыт на следующие пять лет.