Элиста, 7 апреля, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Жители Калмыкии приняли участие во всероссийской экологической акции «Сохрани лес», которую 7 апреля в 85 регионах РФ провели активисты «Молодежки ОНФ», сообщает корреспондент ИА REGNUM. В рамках акции активисты призывали жителей региона сдавать макулатуру — во имя спасения лесов.

(сс) Digital Buggu Макулатура

В столице Калмыкии Элисте активисты «Молодежки ОНФ» принимали макулатуру по пяти адресам: на стадионе «Буревестник», на стадионе «Восточный», рядом с библиотекой им.А.М. Амур-Санана, на аллее имени Бовы Цеденова и на аллее по ул. Хрущева.

В общей сложности за один день акции жители Элисты сдали более полутора тонн макулатуры.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийская акция #СохранимЛес стартовала 7 апреля в 11:00 во Владивостоке, завершится акция в Калининграде, пройдя по всей стране.

Всероссийская акция по сбору макулатуры проводится в целях сохранения целостности «Зеленого щита», который является природным каркасом городов. В него входят реки, леса, береговые линии, озера и пруды. К акции могут присоединиться все желающие — и организации, и отдельные жители. По итогам акции на официальном сайте будет опубликован рейтинг регионов по сбору макулатуры.