Мадрид, 7 апреля, 2019, 19:08 — ИА Регнум. 7 апреля между коллективами «Вальядолид» и «Севилья» на стадионе «Хосе Зорилья» был разыгран матч 31-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.

Greenog Стадион «Хосе Зорилья»

Первый = мяч на 84-й минуте забил вышедший на замену 29-летний испанский полузащитник Роке Меса — 0:1. Голевую передачу на свой счет записал Эвер Банега. Через 8 минут Мунир Эль-Хаддади установил окончательный счет — 0:2.

Статистика матча («Вальядолид"/"Севилья»)

Удары 11/13

Удары в створ ворот 5/4

Процент владения мячом 35%/65%

Нарушения правил 17/12

Поданные угловые 5/7

«Севилья» набрала 49 очков и укрепилась на 5-й строчке. «Вальядолид» с 30-ю баллами временно остался на 16-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Вальядолид»: Масип, Лопес, Кико, Калеро, Мойяно, Алькараз, Плано, Мичел, Тухами, Кеко, Наварро.

«Севилья»: Сориано, Каррису, Гомес, Меркадо, Промес, Банега, Гоналон, Васкес, Сарабия, Мунир, Бен-Йеддер.

Главный арбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес.

Желтые карточки: Банега — 31, Бен-Йеддер — 31, Алькараз — 45, Мичел — 47, Лопес — 71, Каррису — 89.

Голы: Меса 84 — 0:1, Мунир 90+2 — 0:2.