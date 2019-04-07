Берлин, 7 апреля, 2019, 19:13 — ИА Регнум. В Берлинской государственной опере состоится премьера оперы Сергея Прокофьева «Обручение в монастыре», сообщает 7 апреля издание «Ревизор».

JosefLehmkuhl Берлинская государственная опера

Автором постановки выступят режиссер Дмитрий Черняков и музыкальный руководитель театра Даниэль Баренбойм.

Особенностью спектакля станет присутствие всех девяти артистов на сцене, что, по мнению одного из исполнителей оперы, является своеобразной психологической головоломкой.

Напомним, опера Прокофьева «Обручение в монастыре» создана на основе произведения Томаса Линли «Дуэнья». Произведение было создано в 1940 году, а премьера состоялась в 1946 году в Кировском театре.