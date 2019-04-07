Киев, 7 апреля, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Если Российская Федерация попросит «прощения» у Украины, отношения между странами могут наладиться. Об этом сообщил певец Алексей «Профессор» Лебединский в интервью «Обозревателю».

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

"Россия … должна попросить прощения у Украины, вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги», — сказал музыкант, планирующий переехать на Украину.

Лебединский также добавил, что Украина должна получить «компенсацию» от России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. Крым вошел в состав РФ после референдума, проведенного после государственного переворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались более 95% жителей полуострова. Киев итоги референдума в Крыму не принял и считает полуостров территорией Украины.

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