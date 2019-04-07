«Рубин» и «Арсенал» голов не забили
Казань, 7 апреля, 2019, 18:55 — ИА Регнум. 7 апреля между коллективами «Рубин» и «Арсенал» на стадионе «Казань Арена» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча («Рубин"/"Арсенал»)
Удары 10/8
Удары в створ ворот 8/3
Процент владения мячом 37%/63%
Нарушения правил 16/9
Поданные угловые 8/1
«Арсенал» набрал 31 очко и остался на 7-й строчке. «Рубин» с 30-ю баллами расположился позицией ниже.
Стартовые составы команд на матч:
«Рубин»: Коновалов, Цаллагов, Сорокин, Камболов, Башкиров, Коновалов, Мошилевец, Степанов, Устинов, Сагитов, Акбашев.
«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, Комбаров, Хагуш, Коне, Мохаммед, Берхамов, Костадинов, Кангва, Джорджевич, Мирзов.
Главный арбитр матча: Михаил Вилков.
Желтые карточки: Могилевец — 44, Камболов — 79, Берхамов — 88, Подберезкин — 90.