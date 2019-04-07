Казань, 7 апреля, 2019, 18:55 — ИА Регнум. 7 апреля между коллективами «Рубин» и «Арсенал» на стадионе «Казань Арена» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Andsemar Стадион «Казань Арена»

Статистика матча («Рубин"/"Арсенал»)

Удары 10/8

Удары в створ ворот 8/3

Процент владения мячом 37%/63%

Нарушения правил 16/9

Поданные угловые 8/1

«Арсенал» набрал 31 очко и остался на 7-й строчке. «Рубин» с 30-ю баллами расположился позицией ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Рубин»: Коновалов, Цаллагов, Сорокин, Камболов, Башкиров, Коновалов, Мошилевец, Степанов, Устинов, Сагитов, Акбашев.

«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, Комбаров, Хагуш, Коне, Мохаммед, Берхамов, Костадинов, Кангва, Джорджевич, Мирзов.

Главный арбитр матча: Михаил Вилков.

Желтые карточки: Могилевец — 44, Камболов — 79, Берхамов — 88, Подберезкин — 90.